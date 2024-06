Sommerliches Orgelkonzert in der Neanderkirche Positive Stimmung, kraftvoller Zugriff

Mit einem ganz besonderen Konzert begann nun, pünktlich zum Sommerbeginn und bei entsprechendem Wetter, die Reihe der „Sommerlichen Orgelkonzerte“ in der Neanderkirche. Es war bereichernd, dass außer der Orgel die Baritonstimme des musikalischen Hausherrn im Mittelpunkt stand. Kantor Sebastian Klein setzt seit jeher seine sonore Stimme nämlich nicht nur in Gottesdiensten ein, er singt vielmehr auch bei zahlreichen Oratorien in Düsseldorf und darüber hinaus.