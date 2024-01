Gastkonzert der Academy of St. Martin in the Fields Champagnertrüffel der Klassik

Der Vergleich mit einer hochfeinen Auslese liegt an diesem Konzertabend nahe. Er drängt sich zunächst der Interpreten wegen auf: Die Academy of St. Martin in the Fields, 1959 von Sir Neville Marriner mit einer Gruppe führender Londoner Musiker gegründet und nach der Kirche benannt, in der sie ihre ersten Konzerte gaben, galt früh als Kostbarkeit unter den Kammerorchestern. Im jüngsten Heinersdorff-Konzert in der Tonhalle spielten die Gäste zudem ein Programm, das Champagnertrüffel aus dem klassisch-romantischen Repertoire herauspickt.