Kristof Magnusson im Salon des Amateurs : Der Malerfürst, ein Förderverein und Kunstfreundin Ingeborg

Düsseldorf Bei den Literaturtagen hat Kristof Magnusson seinen aktuellen Roman „Ein Mann der Kunst“ vorgestellt. Ein Buch über den manchmal auch skurrilen Kunstbetrieb.

„Ich bin ein Fan“, sagt der Autor von sich selbst, wenn es um Kunst geht. Der Norddeutsche mit skandinavischen Wurzeln besucht mit Begeisterung Vernissagen und Ausstellungen. Was er da so beobachtet und erlebt, verdichtete er in seinem kurzweiligen Roman „Ein Mann der Kunst“. Hauptfigur in seiner Geschichte ist der Malerfürst K.D. Pratz, geboren in Düsseldorf, Sohn eines bekannten Architekten, der sich vom Weltlichen abgewandt hat in einer Burg am Rhein verschanzt. Dort suchen ihn die Mitglieder eines Fördervereins auf, die ihm einen Museumsneubau widmen möchten.