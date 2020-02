Konzert in Düsseldorf : Konzert in der Tonhalle: Fazil Say mit großen Gesten

Von Fazil Say, dem charismatischen türkischen Pianisten, bleiben vor allem seine Gesten in Erinnerung: wie er mit der gerade arbeitslosen Linken dem Klang des Steinways nachwinkt, den musikalischen Gedanken hinüberleitet zu den Geigen und Celli der Academy of St Martin in the Fields, die geradezu fürsorglich um ihn sind.

Sein in sich gekehrter, dem Saal zugewandter gekrümmter Oberkörper, sein träumerischer Blick. Und sein so zärtliches Verhältnis zu dem großen schwarzen Instrument, dem er wunderbare Mozart-Parlandi entzaubert oder die Klänge des Orients in seinem eigenen Werk „Silk-Road“.