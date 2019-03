Konzert in Düsseldorf: Annenmaykantereit ganz verloren

Sänger Henning May in der Mitsubishi-Electric-Halle. Foto: Anke Hesse

Annenmaykantereit sind offenbar in einer schwierigen Situation – davon zeugt ihr Auftritt in der seit Wochen ausverkauften Mitsubishi-Electric-Halle. Seit ihrem Nummer-Eins-Debütalbum „Alles nix konkretes“ und dem ebenfalls sehr erfolgreichen Nachfolger „Schlagschatten“ sind sie ein Massenphänomen.

Auf ihre melancholischen Texte zu handgemachter Musik können sich Menschen aller Generationen einigen. Die Nachfrage nach großen Konzerten ist also da und damit andere Ansprüche an Sound und Showkonzept. Die Mittzwanziger, die mittlerweile zu fünft unterwegs sind, haben das vielleicht vom Kopf her realisiert, im Herzen sind sie aber noch die unfertigen Jugendlichen, die sich am Gymnasium in Köln-Sülz kennenlernten, eine Band gründeten und erste Fans über Straßenmusik und Auftritte in kleinen Clubs fanden.