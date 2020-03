Konzert in der Tonhalle Düsseldorf : Max Mutzke kann auch säuseln

Der Sänger begeisterte bei seinem charmanten Auftritt in der Tonhalle.

Die Liebe zu Soul und Jazz ist Max Mutzke im heimatlichen Schwarzwald sicher nicht in die Wiege gelegt worden. Und doch sang der 38-Jährige in der proppenvollen Düsseldorfer Tonhalle über seine Liebe zur Heimat, zu einzelnen Menschen und über allgemein Menschliches mit einer Stimme, die sich an Soulgrößen wie James Brown messen lassen konnte. Gelegentliche Abstecher ins Pop- und ins Jazzfach rundeten das Programm „Best of Max Mutzke“ ab.