Benefizkonzert : „Pianist aus den Trümmern“ spielt für Flüchtlinge

Düsseldorf Musiker spielen für die Initiative „Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf“: Neue Ausgabe von „In 88 Tasten um die Welt“ im Palais Wittgenstein

(dok) Der aus Syrien stammende Klaviersolist Aeham Ahmad, der als „Pianist aus den Trümmern“ bekannt geworden ist, kommt am 8. Februar, 19.30 Uhr, ins Palais Wittgenstein. Dort gastiert er beim Benefizkonzert „Mit 88 Tasten um die Welt“ zu Gunsten der Initiative „Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf e.V“. Ahmad ist im Flüchtlingslager Jarmouk bei Damaskus aufgewachsen und war fotografiert worden, wie er umgeben von zerstörten Häusern an einem schwarzen Klavier spielte. Das Foto ging um die Welt. 2015 kam der Musiker nach Deutschland und erhielt den ersten Beethoven-Preis für Menschenrechte in Bonn. Aufgrund eines Granatsplitters in der linken Hand blieb ihm eine große Pianistenkarriere verwehrt, doch geht Ahmad nun auf Reisen, um neben Musik seine Botschaft von Frieden und Miteinander in die Welt zu bringen.