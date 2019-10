Konzert des Orpheus Chamber Orchestra in Düsseldorf : Es geht also auch ohne Dirigenten

In der fast ausverkauften Tonhalle gab es beim ersten Heinersdorff-Meisterkonzert dieser Saison keinen exklusiven Auftritt des Solisten. Der trotz seiner Jugend bereits zu internationalem Ruhm gelangte Jan Lisiecki kam unbemerkt zusammen mit den 34 Mitgliedern des Orpheus Chamber Orchestra aufs Podium, löste sich aus dem Pulk, und erst dann brandete Beifall auf.

Das 1972 in New York gegründete Ensemble, das nie auf dem Podium stimmt, kam schnell zur Sache und bereitete seinem Solisten einen motivierenden Einstieg in das zweite, weitgehend unbekannte Klavierkonzert d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Die amerikanischen Musiker, die sich auch intensiv in sozialen Bereichen engagieren, sind demokratisch aufgebaut und spielen ohne Dirigent. Hierarchien fehlen völlig, die Mitglieder – Streicher wie Bläser – rotieren innerhalb des Konzertprogramms ständig in allen Positionen. Bei höchstem spieltechnischen Standard ergibt das ein abwechslungsreiches, unmittelbar faszinierendes Klangbild von bestechender Transparenz, das die jeweiligen Stimmführer mit fast unmerklichen Gesten koordinieren.

Niemals vermisste der Zuhörer an diesem Abend einen Dirigenten, vielmehr gerieten sowohl die Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90 – die „Italienische“ – von Mendelssohn als auch (als europäische Erstaufführung) ein in den Streicherpassagen an Arvo Pärt gemahnendes Werk der 1981 geborenen amerikanischen Komponistin und Geigerin Jessie Montgomery („Shift, Change, Turn and Variations“) packend, brillant in der Klangentfaltung und vorbildlich präzise.