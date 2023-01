Konzert des Düsseldorfer Universitätsorchesters Vom Hörsaal in die Tonhalle

Statt sich immer nur hinter den Laptop zu klemmen, für Klausuren zu pauken oder drängelnde Hausarbeiten in die Tasten zu hämmern, musizieren Studierende der Heinrich-Heine-Universität gemeinsam. Es macht ja auch mehr Spaß, Teil des Uni-Orchesters zu sein und im großen Konzertsaal der Stadt, der Tonhalle, Dvoraks Siebte zu spielen. Und so klingt das dann auch. Die volle Dröhnung Romantik, süffig, folkloristisch, mitreißend, dankbar in jeder Hinsicht. So was ist für jeden – gleich ob Geigerin, Oboist oder Mitglied der Blechblas-Sektion – ein Erlebnis.