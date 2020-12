Video vom Hubschrauber-Landeplatz der Uniklinik : Weihnachtskonzert auf Düsseldorfs himmlischstem Konzertpodium

Vom Himmel hoch, da klangen sie her: Weihnachtliche Open-Air-Klänge gab es jetzt auf dem Dach der Uniklinik. Es war ein Dankeschön ans Personal des größten Düsseldorfer Krankenhauses. Rheinoper und Rheinische Post stimmten ein. In Bild und Ton wurde das Konzert festgehalten.

Am Klavier saß der Autor dieser Zeilen, der nebenberuflich in der Musikerambulanz des Universitätsklinikums mitarbeitet. Streng maskiert genoss er die großartigen Solisten an seiner Seite und die herrliche Sonne, hatte aber mit dem Wind und seinen Partituren zu kämpfen, einige Töne in der linken Hand fielen notgedrungen den Böen und den flatternden Noten zum Opfer. Auch die Drohne war nur beschränkt einsatzfähig.