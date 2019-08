Komödie : Ländlicher Spaß mit starken Dialekten

Premiere in der Komödie: Für „Opa wird verkauft“ bekam das Ensemble um Peter Millowitsch stehende Ovationen.

Sehr ländlich geht es zu hinter dem Vorhang der Komödie an der Steinstraße. Hähne krähen, Schafe blöken und Kühe muhen um die Wette. Wenn sich der Vorhang schließlich öffnet, ist von den Tieren aber nichts zu sehen, hingegen eine zünftige Bauernstube mit zentralem Ohrensessel. Für die Saisoneröffnung hat das Boulevard-Theater auf einen echten Klassiker gesetzt: „Opa wird verkauft“, von Anton Hamik unter dem Pseudonym Franz Streicher in den vierziger Jahren geschrieben, hat eine schier unendliche Aufführungsgeschichte. Im Hamburger Ohnsorg-Theater 1961 mit Henry Vahl als Opa ein jahrelanger Renner, natürlich in ausgeprägt norddeutscher Klangfarbe. Diese und spätere Inszenierungen wurden für das Fernsehen aufgezeichnet.

Hier mag sich Peter Millowitsch noch heute an den Kölner Auftritt seines Vaters zusammen mit Trude Herr aus dem Jahr 1955 erinnern. Vielleicht auch nicht, denn damals war er gerade sechs Jahre alt. An der Steinstraße aber beherrscht er jetzt selbst als grantelnder Senior souverän den gut zweistündigen Abend. Und wird das Anfang nächsten Jahres auch in seiner Heimatstadt weiter tun.

Auf dem Plakat für das Stück präsentiert das reiche Bauern-Paar zusammen mit dem Opa ein Bündel 500-Mark-Scheine. Das waren noch Zeiten, als man das Geld nur zur Bank bringen musste, um es zu vermehren. Aber einen Opa konnte man auch damals nicht kaufen. Wie erzählt man so etwas für das heutige Publikum? Regisseur Rolf Berg meint, man müsse das Stück in seiner Vergangenheit lassen. In seiner Inszenierung setzt er vor allem auf die Wirkung regionaler Sprachvielfalt. Das Kölsch von Claus Thull-Emden klingt so kehlig-breit und sympathisch, dass man ihm den fiesen Charakter des Bauern Peter Schlösser nicht so recht abkaufen mag. Seine Bühnenfrau Andrea Spatzek, eigentlich Salzburgerin, sprudelt nur so über vor deftigstem Bayrisch. Die Oberweite ins Dirndl gezwängt, schaut sie drein, als ob ihr das Leben nur Freude machte, wenn sie ihrem Mann eine Glatzkopfklatsche verpassen kann. Verena Wüstkamp, die in diesem Theater bisher immer die elegante Schöne spielte, überzeugt jetzt als kecke Magd mit hessischem Zungenschlag.