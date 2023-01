“Der Tatortreiniger“ in Düsseldorf Schotty und die Fleischhasserin

Das Theater ist gut gefüllt, das Publikum deutlich jünger als bei sonstigen Premieren in der „Komödie“. So war es schon im Vorjahr, als „Der Tatortreiniger“ erstmals ans Werk ging, damals noch in der Steinstraße. Nun hat Michael Schäfer an der neuen Spielstätte im Club Capitol drei weitere Episoden aus der kultigen TV-Reihe von Mizzi Meyer inszeniert. Dreh- und Angelpunkt ist der Schauspieler Jan Schuba, dem sofort alle Herzen zufliegen. Ein knuffiges Kerlchen mit Strickmütze, Goldkettchen und Ohrring. Die Rolle des Tatortreinigers Heiko „Schotty“ Schotte könnte kaum besser besetzt sein.