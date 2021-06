Kabarett startet mit „Crash“ : Kommödchen macht wieder seine Türen auf

„Crash“ ist das neue Stück des Ensembles; hier in den Kulissen mit Martin Maier-Bode (oben), Headwriter Dietmar Jacobs (links unten) und Christian Ehring. Foto: Bretz, Andreas (abr) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Gleich drei Programme sollen auf der traditionsreichen Kabarettbühne in den kommenden vier Wochen vor der verkürzten Sommerpause gezeigt werden. Im Haus sind vorerst 126 Zuschauer erlaubt.

Am heutigen Freitag startet das „Kommödchen“ mit einer kabarettistischen Offensive. „Wir machen endlich die Türen auf, herrlich“, freut sich Kay Lorentz. „Alle sind hochgradig gespannt, wie es sein wird, nach acht Monaten Schließung wieder vor echten Zuschauern zu spielen.“

Gleich drei Programme werden in den kommenden vier Wochen vor der verkürzten Sommerpause gezeigt. Los geht es mit der im vorigen Herbst gezeigten Corona-Edition von „Irgendwas mit Menschen“. 70 Minuten ohne Pause und mit ziemlich verändertem Inhalt. „Auch wer das Stück schon gesehen hat, wird viel Neues entdecken können“, kündigt der Theaterchef an. Weiterhin auf dem Spielplan steht „Quickies ‒ schnelle Nummern zur Lage der Nation“, das einem klassisch-satirischen Szenenrhythmus folgt. „Unser schnellstes und aktuellstes Programm“, lässt Lorentz wissen. „Ständig kommen im Hinblick auf die Wahl im September brandneue Nummern hinzu, alte fliegen raus. Bei der Probe habe ich sehr gelacht über eine Szene, die beschreibt, was im Kopf von Armin Laschet vorgeht.“