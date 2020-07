Nach Corona-Pause : Kom(m)ödchen startet im Herbst mit Satire und Hiphop

Düsseldorf Mit einem bunten Programm beendet das Team der Kleinkunstbühne im September die Zwangspause durch Corona. Neben dem Stamm-Ensemble sind 20 Gastkünstler eingeladen. Dazu gibt es viele Premieren.

Familie Lorentz ist optimistisch: Nach mehr als fünf Monaten Pause soll es im Spätsommer auf der Bühne des Kom(m)ödchens weitergehen. Auf dem Programm für September und Oktober stehen 20 Gastkünstler – und natürlich das Ensemble selbst, das mit ihrem Stück „Quickies. Schnelle Nummern zur Lage der Nation“ am 1. September den Anfang macht. In dem Format, das im Herbst mehrmals wöchentlich aufgeführt wird, greifen Maike Kühl, Daniel Graf, Martin Maier-Bode und Heiko Seidel aktuelle Themen satirisch auf. Auch das Programm „Irgendwas mit Menschen“ wird im Herbst noch einige Male zu sehen sein.

Der erste Gast ist am 3. September Konrad Beikircher. Wie viele seiner Programme ist auch „400 Jahre Beikircher“ von der rheinischen Sprache und Wesensart geprägt. Der Veranstalter kündigt ihn folgendermaßen an: „Dialekte, Rheinisch, e bißje Züscholorie und viel Witz.“

Ihr Hiphop ist salonfähig: Davon kann sich jeder am 9. und 10. September in der „Einführung für Anfänger“ des Berliner Duos Pigor & Eichhorn überzeugen. Auch für die, die Sänger Thomas Pigor und Pianist Benedikt Eichhorn schon kennen, wird es ein „Fest“, kündigen die Künstler an. Die beiden sind in den 1990er Jahren durch ihre moderne Form von Kabarett, die aktuelle Musik mit satirischen Inhalten verbindet, bekannt geworden.