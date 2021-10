Kolloquium zu dem Düsseldorfer Künstler : Scharlatan Beuys?

Düsseldorf Ein Kolloquium im Haus der Universität geht der Frage nach Joseph Beuys’ Transformationsprozess nach. Hat er den persönlichen Wandel vom Hitlerjungen zum aufgeklärten Künstler vollziehen können, oder hat er seine Vergangenheit stets nur kunstvoll verschleiert?

Viel wurde schon über ihn geschrieben, viel über ihn diskutiert: Im Jahr seines 100-jährigen Jubiläums scheint Joseph Beuys allgegenwärtig. Im Haus der Universität am Schadowplatz befasst sich am 15. und 16. Oktober ein Kolloquium nun auch mit der Mentalitäts- und Rezeptionsgeschichte des Künstlers. Denn so allgegenwärtig Beuys auch heute noch ist, so problematisch und präsent ist auch seine Vergangenheit und seine konstruierte Biografie.

Die Teilnehmer verschiedener Universitäten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz diskutieren dazu an den beiden Tagen in Gesprächsrunden und Vorträgen. Gegliedert werden die Veranstaltungen in vier Themenblöcke: „Zur Medienresonanz“, „Urheberrecht und Zensur?“, „Der Hang zum Esoterischen“ und „Zum Rechtsideologischen“. So soll ein möglichst umfassendes Bild zum „Problem Beuys“ – so auch der Titel der Veranstaltung – entstehen.