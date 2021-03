Nur noch Künstler, die per Bahn anreisen : New Fall Festival will klimaneutral werden

New Fall Festival will klimaneutral werden

Das Düsseldorfer Festival möchte zum Vorbild im Sachen Klimaneutralität werden. Macher Hamed Shahi spielt mit mehreren Gedanken. Zum Beispiel: nur noch Besucher einzulassen, die mit dem Bus anreisen.

Das Düsseldorfer New Fall Festival will Vorbild werden und einen neuen Standard setzen beim Thema Nachhaltigkeit. Damit die neue Ausgabe im Sommer möglichst klimaneutral über die Bühne gehen kann, hat sich Veranstalter Hamed Shahi Hilfe aus Berlin geholt: Das Green Touring-Netzwerk berät Akteure der Musikindustrie, wie sie aktiv Umweltschutz betreiben können.

Den Gedanken, dass das Tournee-Geschäft klimaneutral oder sogar klimapositiv betrieben werden kann, hat vor knapp eineinhalb Jahren die Band Coldplay mit Macht in die Welt gesetzt: Sie ließ verlauten, dass sie erst wieder auf Tour gehe, wenn sie einen Weg gefunden habe, dies CO2-Neutral zu tun. Einen wichtigen Anstoß bekam Hamed Shahi auch von seinem Sohn: „Der fragte mich: Hey Papa, wieso könnt ihr nicht die Künstler mit E-Fahrzeugen shutteln? Das wäre doch viel besser für die Erde.“ Genau diese Idee setzt das New Fall Festival, das im vergangenen Jahr coronabedingt nur als Sommer-Edition unter freiem Himmel stattfand, bereits um – mit E-Mobilen der Stadtwerke. Außerdem sammelt es unter den Besuchern Geld, um Bäume zu pflanzen, und das Catering setzt sich aus regionalen Produkten zusammen.

Dass er mit solch radikalen Konzepten für Unmut sorgen könnte, glaubt der Veranstalter nicht: „Unsere Künstler und unser Publikum stehen sowieso für diese Werte. Wenn man authentisch und liebevoll kommuniziert, dann funktioniert es auch und wird gut angenommen.“ Gerade in einer Stadt wie Düsseldorf, die Klimahauptstadt Deutschlands werden will, findet er sein Konzept selbstverständlich: „Wir sind ein bekanntes Festival und hoffen, damit etwas ins Rollen zu bringen, wollen auch einen Runden Tisch zum Thema Nachhaltigkeit in der Musikindustrie veranstalten.“ Wie vergangenes Jahr soll es wieder eine Sommer-Edition in Juli und August im Ehrenhof geben. Ob auch das Indoor-Festival stattfinden kann, ist noch nicht abschließend geklärt.