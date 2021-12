Klavierabend in der Tonhalle : Softeis aus dem Steinway

Düsseldorf Die georgische Pianistin Khatia Buniatishvili gab einen Klavierabend in der Tonhalle. Ihr Programm glich einer Playlist für Häppchen-Freunde.

Die Pianistin Khatia Buniatishvili besitzt alles, was zu einer heutigen Klassik-Karriere gehört: Virtuosität, ein robustes Gedächtnis, gute Nerven und schillernde Bühnenpräsenz. Seit Jahren macht die Georgierin Furore und hat Fankreise gebildet. In der Tonhalle begeisterte die 1987 geborene Musikerin das Publikum mit einem bunten Querschnitt der Klavierliteratur zwischen Barock und Romantik.

Zwar verfügt Buniatishvili über einen schönen warmen und reich schattierten Anschlag, doch beim Rhythmus neigt sie zur Aufweichung. Ihr Spiel wirkte zwar geschmeidig, doch fehlte dem Ganzen die feste Konsistenz, so dass es ein wenig an Softeis erinnerte. Hinzu kamen interpretatorische Garnituren, die so manche Chopin-Miniatur verfremdeten. Geradezu bizarr geriet Chopins Polonaise As-Dur op. 53. Die Tempobezeichnung Maestoso deutete sie als Vivace und den Polonaisen-Rhythmus als Galopp. Das machte am Ende einen mehr gehetzten als heroischen Eindruck.