Klaus Maria Brandauer an der HHU in Düsseldorf : „Was hat er denn gegen Harry gehabt?“

Klaus Maria Bandauer bei seiner Antrittsvorlesung im März Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Viel von Heinrich Heine und etwas wenig von Klaus Maria Brandauer gab es bei der Vorlesung des Schauspielers zum Abschluss seiner Gastprofessur an der HHU in Düsseldorf.

Bei der zweiten und letzten Vorlesung von Klaus Maria Brandauer an der Heinrich-Heine-Universität war der große Hörsaal noch voller als beim ersten Mal. Rektorin Anja Steinbeck erinnerte an die Veranstaltung Ende März: „Es war so ruhig wie nie zuvor in diesem Raum, man hätte eine Stecknadel fallen hören können.“

Entsprechend hoch schraubten sich die Erwartungen beim Vortrag „Einen deutschen Dichter denken“. So hatte der Schauspieler den Abschluss seiner Gastprofessur überschrieben und als musikalischen Begleiter den Münchner Pianisten Arno Waschk mitgebracht.

Info Ein Geschenk des Landes Schauspieler Klaus Maria Brandauer ist seit 1972 im Ensemble des Wiener Burgtheaters, wo er auch als Regisseur arbeitet. Als Gastprofessor hielt er im März und April zwei Vorlesungen zu Heinrich Heine an der Düsseldorfer Universität. Vorgänger Die Heinrich-Heine-Gastprofessur wurde 1988 nach der Namensgebung des Dichters als Geschenk des Landes NRW eingeführt. Die erste Vorlesung hielt 1991 der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Ihm folgten u.a. Helmut Schmidt, Wolf Biermann, Juli Zeh, Siegfried Lenz, Ulrich Wickert und Joachim Gauck.

Das Licht im Saal wurde abgeblendet, blaue Schatten schimmerten hinter Lesetisch und Flügel. Ein bühnenreifer Auftritt für Klaus Maria Brandauer, der mit einem Gedicht von Heinrich Heine und dessen Bericht „Französische Zustände“ vom 19. April 1832 begann. Darin schildert er den Ausbruch der Cholera in Paris. Wie sich das Volk erst übermütig auf der Straße tummelt, wie Maskenträger die Seuche und die Angst davor verspotten, wie Tote in buntscheckigen Narrenkleidern beerdigt werden. „Die Reichen fliehen, die Armen murren“, notiert Heine und gibt sein Schutzmittel preis: „Ich glaube an Flanell und eine gute Diät.“

So vergeht eine gute halbe Stunde, bis Brandauer auf den Tisch klopft, lautstark „Harry“ ausruft und erstmals eigene Einlassungen zu Heinrich Heine vorträgt. „Harry Heine, was hat er denn gegen Harry gehabt, Harry ist doch eigentlich gut, ein schöner Name.“ Benannt wurde der 1797 Geborene nach einem englischen Freund seines Vaters. Der Name Harry sei ihm aber in seiner Kindheit vermiest, vergällt und vergiftet worden. Was er jedoch bewältigte: „Seine jüdische Abstammung zog stets eine Abhärtung seiner Persönlichkeit nach sich. Dadurch ist er wohl zum Dichter geworden.“

Dann nahm der Schauspieler mit einem Lächeln die Kurve zum Jetzt: „Was für eine Freude, ein Seelenbalsam, eine Genugtuung ist es, heute hier gemeinsam in der Heinrich-Heine-Universität zusammenzukommen, die 1988 nach ihm benannt wurde, nach dem aufgeweckten Judenbürschel.“

Damit zitierte Brandauer den ehemaligen kaiserlich-königlichen Korvettenkapitän Karl Renner, regelmäßiger Sommergast seiner Großeltern in Altaussee in der Steiermark, wo Brandauer aufwuchs: „Durch ihn wehte mich ein Hauch altösterreichische Geschichte aus der versunkenen Monarchie an.“ Der 82jährige habe ihn, den 14jährigen, gefragt, was er denn lese. Die Antwort: Lederstrumpf, Mozartbriefe, Heinrich Heine. Es folgte der anerkennende und positiv gemeinte Ausruf : „Dieses begabte, aufgeweckte Judenbürschel!"

Der Schauspieler würdigte des Dichters Sensibilität, sein tiefes Empfinden, seine Ironie und überwältigenden Humor, seine Gabe der Erfassung, seine Durchdringung der politischen Zustände, seine Fähigkeit, punktgenau und stechend zu verletzen.

Nach fünf Minuten fuhr er lesend fort mit einem Essay aus Heines Buch „Shakespeare‘s Mädchen und Frauen“. Des Dichters Fazit: „Es ist mir nicht recht, dass es ein Engländer ist, dem wir das weltliche Evangelium, wie man sein Werk nennen könnte, verdanken.“

Ein launiges Gedicht von Heines Besuch bei der Mutter in Hamburg, die den Sohn mit Fragen löchert und Unmengen Speisen auftischt, beschloss den Vortrag. Alles fein formuliert und unterhaltsam wiedergegeben. Aber herzlich wenig eigene Gedanken des Schauspielers oder Interpretationen über Heine. Schade eigentlich.

Das aufmerksame Publikum hörte überwiegend eine Vor-Lesung im buchstäblichen Sinn. Warum er so entschied, erklärte Klaus Maria Brandauer, nachdem Anja Steinbeck ihm zum Dank eine Druckgrafik mit einem Heine-Portrait von Kai Hackemann überreichte: „Ziemlich frech von mir, die Gastprofessur anzunehmen. Ich war kein Heine-Experte, wusste nur, der gefällt mir. Ich hab ihn gebraucht, aus verschiedenen Gründen.“