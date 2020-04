Kinotipp „Isadoras Kinder“ : Die Tragik des Tänzerlebens

Düsseldorf Drei Wochen sind die Kinos nun schon geschlossen. Seitdem bieten die Düsseldorfer Filmkunstkinos auf ihrer Website (www.filmkunstkinos.de) ein Online-Kino an, in dem bisher nur Repertoire-Filme abrufbar waren.

In dieser Woche neu dabei ist „Isadoras Kinder“ („Les Enfants d’Isadora“, Frankreich/Korea 2019, 84 Minuten; Regie: Damien Manivel.)

Fleißigen Arthaus-Gängern könnte Isadora Duncan ein Begriff sein, kam sie doch in Stéphanie Di Giustos Biopic „Die Tänzerin” über Loïe Fuller vor. Fuller brachte mit ihrem berühmten Schlangentanz eine ganz neue Kunstform nach Paris und sagte dem klassischen Ballett den Kampf an. Sie wurde zur Ikone der Belle Époque, avancierte zur Muse des Malers Henri de Toulouse-Lautrec. Sie förderte ihre jüngere Landsfrau Isadora Duncan, die ihre Art zu tanzen weiterentwickelte, in ganz Europa verbreitete und damit den sogenannten „modernen Tanz” begründete.