Marvel-Blockbuster : Warum einige Kinos „Black Widow“ nicht zeigen

Verschiedene Häuser verzichten darauf, das neue Marvel-Abenteuer zu zeigen. Weil der Film parallel auch bei Disney+ im Internet zu sehen ist, sorgen sie sich um ihr Geschäftsmodell.

Der Hintergrund der Aktion ist die Strategie des Disney-Konzerns, den wegen der Pandemie lange verschobenen Film bereits am Tag nach dem Kinostart auch auf seiner eigenen Streamingplattform anzubieten. Abonnenten müssen dort 21,99 Euro zusätzlich zu ihrer Monatsgebühr zahlen, wenn sie ihn sehen möchten. Neben Cineplex und Kinopolis verzichten auch die Filmpalast- und die Astor-Gruppe auf den Film mit Scarlett Johansson in der Titelrolle. Die Ketten UCI, Ufa, Cinestar und Cinemaxx zeigen ihn indes, zum Teil mehrfach an einem Tag.

Vor Corona war es so, dass internationale Produktionen vier Monate exklusiv im Kino zu sehen sein sollten, bevor sie als DVD oder auf Streamingplattformen ausgewertet wurden. Den Kinos sicherte das ihr Geschäft. Sie führen in den ersten Wochen nach Start eines Films durchschnittlich rund 50 Prozent des Ticketpreises als „Filmmiete“ an die Verleihe an. Je länger ein Film läuft, desto geringer wird diese Gebühr. Wobei 80 bis 90 Prozent des Gesamtumsatzes zumeist in den ersten drei Wochen gemacht werden. Kim Ludolf Koch nennt „Bohemian Rhapsody“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ als Beispiele für Filme, die über sehr lange Zeit erfolgreich liefen und also besonders lukrativ für die Kinos waren.