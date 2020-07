Theaterkritik : Warum Frauen aufhören sollten, Cupcakes zu backen

Düsseldorf Das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern war Thema einer bissigen Inszenierung der Kölner Gruppe „Killer & Killer“ beim Asphalt-Festival auf dem See.

Das Asphalt-Festival ist ein sommerliches Fest der Künste, aber meist kein bisschen mild. Das liegt nicht am Wetter, sondern an den Themen, die stets mit den Verhältnissen zu tun haben, in denen wir leben oder leben müssen. Die vier Schauspielerinnen auf der Seebühne am Schwanenspiegel haben sich am Freitagabend das Frausein vorgenommen und es geht ungemütlich zu. Selbstverständnis, Erniedrigung, Gewalt, Lust – Beispiele türmen sich auf zu Gewitterwolken, die seit ewigen Zeiten auf ihre Entladung warten. Wenn das je gelingen kann, dann an diesem Abend mit dem starken Ensemble Killer & Killer, das wild entschlossen an festgefahrenen Strukturen herumzerrt. Die Energie, die die Darstellerinnen freisetzen, könnte Explosionen in Serie auslösen.