Am 22. September in Düsseldorf Der Produzent von Drake kommt in die „Kiesgrube“

Die Open-Air-Saison geht ins Finale. Die „Kiesgrube“ auf dem Böhler Areal ließ einem großen Closing-Fest am ersten September-Wochenende noch einmal Summerfeeling im „RheinRiff“ aufkommen. Doch so ganz will sich das „Kiesgrube“-Team um Tom Preuss noch nicht von dieser Saison verabschieden und schiebt zwei Sonderveranstaltungen hinterher. Am 22. September und am 2. Oktober geht es wieder rund in Lörick.