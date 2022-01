Katja Riemann im Schumann-Saal : Zwitschern, trappeln und stampfen

Düsseldorf Die Schauspielerin Katja Riemann rezitierte den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns im Düsseldorfer Robert- Schumann-Saal.

Bereits 2018 hat Katja Riemann die Hörbuchfassung von Willemsens Adaption des „Karneval der Tiere“ eingelesen. Bestens vertraut mit den Texten, die vorzulesen ihr offensichtlich schon während der Studioaufnahmen Spaß bereiteten, drückte sie ihrem Live-Vortrag im Robert-Schumann-Saal einen eigenen Stempel auf, verzichtete auf ein Lesepult und lief stattdessen auf und ab, parlierte mal im breiten Berlinerisch, ein anderes Mal fiel sie in norddeutschen Dialekt, piepste wie ein Mäuschen oder stimmte in die Musikbegleitung ein – ein bisschen frech und gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor.

Camille Saint-Saëns‘ Suite hat schon so manchen Autor beflügelt, darunter Loriot (1997), Peter Ustinov (2001) und Boris Aljimovic (2006). Willemsen hielt in seiner literarischen Adaption von 2003 der Gesellschaft einen Spiegel vor, sprach darin Jugendwahn, Eitelkeit oder Gier an – Themen, die heute aktueller scheinen denn je. Der 2016 verstorbene Schriftsteller und Publizist wollte Saint-Saëns‘ klassischer Musik sinnlich nachspüren, aber nicht verspielt und kuschelig, wie in manchen Produktionen, wie er schrieb, sondern eher nüchtern und klar. Schließlich haben es seine Texte in sich, kann sich darin jeder, der sich angesprochen fühlt, wiedererkennen.