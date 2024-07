„Das Haus am Gordon Place“ von Karina Urbach Die echte Spionage-Geschichte hinter „Der dritte Mann“

Düsseldorf · In ihrem neuen Krimi „Das Haus am Gordon Place“ taucht Karina Urbach ein in die Welt des britischen Geheimdienstes. Die in Düsseldorf geborene Historikerin verwebt in diesem Thriller Geschichte mit Fiktion.

02.07.2024 , 15:00 Uhr

Autorin Karina Urbach. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Von Claudia Hötzendorfer