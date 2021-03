Ostermusikfest der Johanneskirche : Tangos für eine schwungvolle Auferstehung

Düsseldorf Düsseldorf. Die Johanneskirche bietet in diesem Jahr ein digitales Ostermusikfest. Das reichhaltige Programm der Kammerkonzerte reicht von Bach bis zu Astor Piazzolla.

(w.g.) Ein digitales Ostermusikfest möchte das Team der Johanneskirche ausprobieren: „damit Ostern auch in diesem Jahr ein tönendes Ereignis werden kann“, wie Kantor Wolfgang Abendroth sagt“. Aus der Kirche werden vom 2. bis 4. April Kammerkonzerte im Livestream übertragen.

Dabei bewegt sich das Konzertprogramm musikalisch durch das Ostergeschehen. Vom Karfreitagskonzert über musikalische Umarmungen ab 17 Uhr am Ostersonntag und einem kleinen Tango-Finale sei beim digitalen Ostermusikfest „ChamberJam“ „für jedes Ohr der passende Livestream dabei“.

Am Karfreitag, 2. April, um 17 Uhr erwartet die Zuhörer Pergolesis „Stabat mater“ sowie zwei Arien aus der „Matthäus-Passion“ von Johann Sebastian Bach, ergänzt durch Werke des lettischen Zeitgenossen Peteris Vasks. Am Samstag, 3. April, um 17 Uhr erklingen der Klavierquartettsatz von Gustav Mahler und Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“. Die Livestreams am Ostersonntag, 4. April, starten ebenfalls um 17 Uhr Uhr und bieten nach einem barocken Einstieg mit Bachs Konzert für Oboe d‘Amore Schuberts „Forellenquintett“. Als kleines Finale stehen Tangos von Astor Piazzolla und Marcelo Nisinman auf dem Programm.