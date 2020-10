Serie Vergessene Dinge : So vernarrt war Kaiserin Sissi in Heinrich Heine

Düsseldorf In der Ausstellung des Heine-Instituts findet sich leicht versteckt auch ein Bildnis der legendären Kaiserin Sissi. Um ihre Liebe zum Düsseldorfer Dichter ranken sich viele spannende Geschichten.

Dass eine Kaiserin in die Verse eines nicht sonderlich moralischen und erst recht nicht monarchisch treuen Dichters vernarrt war, musste natürlich reichlich Argwohn am Hofe erregen. Mit anderen Worten, die Lektüre trug zur Entfremdung der Kaiserin von ihren Untergebenen bei, was sie unter anderem zu einem kleinen, aber feinen Exil ermunterte: Zwei Jahre verbrachte sie unter anderem auf der Insel Korfu. Und sie sorgte dafür, dass auf ihrem Anwesen das erste Heine-Denkmal überhaupt errichtet wurde – als Sitzfigur in einem pompösen offenen Säulentempel mit großzügiger Treppenanlage. Dann gelangte das Grundstück auf Korfu in den Besitz von Kaiser Wilhelm II., dem so viel Ehrenhaftes für einen so frechen Dichter nicht in den Kram passte. Also wurde Heine 1908 demontiert und über Berlin nach Hamburg verschifft, wo einst Heines großer familiärer Förderer, Onkel Salomon, lebte und außerdem der Verlag Hoffmann und Campe beheimatet ist. Im Innenhof des Verlagssitzes fand der sitzende Heine Platz – wiederum nur vorübergehend. Nach antisemitischen Schmierereien verbarg man die Figur hinter einem Bretterverschlag. Das wurde im Nazi-Deutschland noch prekärer. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs brachte man Sissis Heine aus Deutschland raus und busgierte ihn ins französische Exil, wie es der Dichter selbst zu Lebzeiten auch schon bevorzugt hatte. 1956 wurde das Sitzdenkmal schließlich in Toulon aufgestellt.