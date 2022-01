Käutner-Preis für Michael Verhoeven : Keine halben Sachen

Düsseldorf Der Regisseur und Schauspieler Michael Verhoeven wird mit dem Helmut-Käutner-Preis 2022 der Landeshauptstadt Düsseldorf ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Eine Karriere beim Film, davon träumen viele. Für Michael Verhoeven, Sohn des Regisseurs und Schauspielers Paul Verhoeven und der Schauspielerin Doris Kiesow, schien sie praktisch in die Wiege gelegt. So startete er seine schon als Teenager mit ersten Rollen in „Das fliegende Klassenzimmer“ (1954) und „Der Pauker“ an der Seite von Heinz Rühmann. So vielversprechend seine Auftritte auf der Kinoleinwand waren: Verhoeven entschied sich gegen die Traumfabrik und studierte Medizin, spielte zunächst aber weiter in Filmen mit. Schließlich hatte er 1963 Senta Berger kennengelernt, die er drei Jahre später heiratete. Er folgte ihr in die USA, wo sie mit Stars wie Kirk Douglas, John Wayne oder Frank Sinatra vor der Kamera stand. Das Paar hat zwei Söhne, die inzwischen erfolgreich die Familientradition als Schauspieler und Regisseure fortsetzen.