Fotos Mike Kelley in Düsseldorf - der letzte Künstler vor dem digitalen Zeitalter

Eine Besucherin geht in der Ausstellung „Mike Kelly. Ghost and Spirit“ im K21 in Düsseldorf am Kunstwerk ·Arena #10 (Dogs)· aus dem Jahr 1990 vorbei. Das Werk von Mike Kelley (1954 in Detroit, Michigan · 2012 in Los Angeles, Kalifornien) ist experimentell, opulent und verstörend · und es gilt als eines der einflussreichsten seit den späten 1970er-Jahren.