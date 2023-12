Neue Ausstellung in der Düsseldorfer Kunsthalle Wenn die Heimatsprache fremd wird

Silke Schönfeld, die zeitweilig in Düsseldorf studiert hat, beginnt mit einem Apfelbaum in Mutters Garten, der nun nach jahrelangen Debatten in der Familie gefällt wird. Das Ansetzen der Säge durch den Baumkletterer ist doppeldeutig wie der Film. Wird der zerstörte Baum auch die Erinnerungen der Mutter an ihren restriktiven Vater verschwinden lassen? Werden die Baumscheiben die Mutter heilen, die vom sexuellen Missbrauch in eine tiefe psychologische Krise geraten ist?