Konzert in St. Antonius Junge Orgelvirtuosin zu Gast in Oberkassel

Schon in jungen Jahren konzertierte Mélodie Michel an berühmten Orgeln Frankreichs, etwa an der großen Cavaillé-Coll-Orgel in Saint-Sulpice, in Saint-Eustache und Saint-Séverin in Paris, an der Orgel der Chapelle Royale in Versailles oder an der großen Walcker-Orgel von Saint-Paul in Straßburg. 2021 gewann Michel den ersten Preis beim „Concours L’Orgue des Jeunes" und war auf dem Treppchen beim „Albert Schweitzer Organ Festival“ in Hartford (USA). Im Internet findet man von ihr einige brillante Live-Mitschnitte, etwa eine ungewöhnlich brillante, doch selbst bei scharfem Tempo sehr stilsichere Version von Duruflés „Prélude et Fugue sur le nom d’Alain“, aufgenommen in Poitiers.