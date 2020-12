Kulturministerium fördert junge Autoren : Der Friseur weiß am meisten über das Land

Die Autorin Marion Poschmann. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf. Junge Autoren wie Marion Poschmann erkunden die kulturelle Vielfalt in Nordrhein-Westfalen und machen erstaunliche Erfahrungen in Düsseldorf und am Niederrhein.

Von Claus Clemens

Die Kulturministerin verbreitet Zuversicht. Im Vorwort zu einem von ihrem Haus geförderten Band ist Isabel Pfeiffer-Poensgen sich sicher, dass bessere Zeiten kommen werden. Zeiten, in denen die Autoren eines Buches mit dem Titel „stadt.land.text.nrw 2020“ nicht ständig neue Pandemie-Hindernisse umgehen oder umfahren müssen. Um dann bei einem Stadt-Land-Vergleich resigniert festzustellen: „Dass das Verhältnis aus hinterherhinkender Peripherie und lebensdurstigem Ballungszentrum gerade den Umständen entsprechend umgekehrt ist, verfälscht jedes Urteil.“

Der aktuelle Band greift die kulturelle Vielfalt dieses Bundeslandes auf. In zehn sogenannten „Kulturregionen“ konnten junge ortsfremde Autoren ihre literarischen Beobachtungen niederschreiben. Neben Salär und Unterkunft umfasste das Projekt ein umfangreiches Programm aus Lesungen, Schreibwerkstätten und Performances. Ein öffentlicher Leseparcours in der Landeshauptstadt sollte dann den krönenden Abschluss bilden. Sollte. Stattdessen galt die plötzliche Order: zuhause bleiben und die Infektionskurve abflachen lassen!

Die zehn Stipendiaten gaben nicht auf. Vielmehr verlagerten sie ihre Aktivitäten auf digitale Kulturräume und die sozialen Medien. Für Düsseldorf blieb dann nur die Rolle als Herausgeberstadt des gedruckten Sammelbands. Und als Berührungspunkt von drei der zehn Regionen. Das Ruhrgebiet ist keine „echte“ Nachbarin, aber irgendwie doch. Für Marion Poschmann, in Mülheim geborene Trägerin des Düsseldorfer Literaturpreises von 2017, war der sonntägliche Ausflug an die „Kö“ immer ein besonderes Erlebnis.

Näher dran an der Landeshauptstadt sind der Niederrhein und das Bergische Land. Mit dem E-Bike erradelte sich der 1984 geborene Flachlandtiroler Tilman Strasser sein Forschungsgebiet. Heraus kamen dabei Texte über „die Jäger“, „die Insel“, den Tod, aber auch „die Wurst“.

Neben jeder Menge Würste aus Schweinefleisch, zu deren Genuss angeblich in der Nacht selbst Moslems zur Grillbude anfuhren, hatte der Brutschelmeister auch jede Menge Lebensweisheiten parat: „Is dat New York hier? Nee. Aber trotzdem wat los.“ Erspart blieb Auftragsforscher Strasser gottseidank der Spruch, dass es ja immer nur um die Wurst geht.

Carla Kaspari, geboren 1991, lebt als Autorin, Broadcasterin und DJ in Köln. Über den Niederrhein schwirrte in ihrem Kopf ein Vorurteil: „Der Niederrhein sieht bei Google aus wie das utopische Gegenteil zum desillusionierten Städterin-Mindset: Ländlich und beschaulich statt cool und abgestumpft.“ Im Friseursalon „Haarmonie“ einer abgelegenen Dorfhauptstraße wurde ihr dann der Kopf gewaschen, obendrauf und subkutan. Kasparis Fazit: Um den Zustand der Welt zu erkunden, geht man auch heute noch am besten zum Barbier.