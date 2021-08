Auszeichnung für Düsseldorfer Künstler : Martin Baltscheit mit Jugend-Kulturpreis geehrt

Autor, Zeichner, Hörspielmacher, Sprecher: Martin Baltscheit hat viele Professionen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Autor und Illustrator bekommt den mit 5000 Euro dotierten Preis für seine ansteckende Fabulierkunst. Im September kann man ihn wieder live erleben.

Was dieser Mann nicht alles kann: Martin Baltscheit ist Kinderbuchautor, Illustrator, Sprecher und Vorleser. Die Liste der Auszeichnungen für sein vielseitiges Schaffen ist lang. Am Mittwoch kam eine weitere hinzu. Der Düsseldorfer erhielt den mit 5000 Euro dotierten Jugend-Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Übergeben wurde er coronabedingt im kleinen Kreis durch Landrat Thomas Hendele, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung, und deren Präsident Michael Breuer.

Martin Baltscheit gilt seit fast 20 Jahren als Meister in der Verknüpfung der Künste. Seine Kindergeschichten, die mit Löwe und Fuchs ihren Anfang nahmen, wurden zu Theaterstücken und Hörspielen ‒ oder umgekehrt. Seine Liebe zum Buch und seine Passion für Illustrationen und Comics sind zu einem einzigartigen Werk verschmolzen. „Das Bilderbuch ist das Herzstück meiner Arbeit", schreibt er auf seiner Homepage. „Text und Bild zu verheiraten im Dienste einer Geschichte macht mich glücklich, umso mehr, wenn es gelingt, das Glück des Erzählers, Gestalters und Familienvaters auf den Leser zu übertragen."

In seiner Laudatio würdigte Thomas Hendele den neuen Preisträger als „unerschöpflichen Ausprobierer und großen Fabulierer. Stets ist er mit Humor, Witz und Frische am Werk. Mit Büchern, Stimme und Darstellungskunst steckt er Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Selbst in den traurigen Momenten zaubert er ein wärmendes, tröstliches Lächeln ins Herz." Der Autor hörte es mit Wohlgefallen. Seine Replik: „Der Löwe sagt: Das war ja mal überfällig! Ich selbst freue mich über jeden Preis und über diesen besonders, weil er das Kinderbuch in den Mittelpunkt stellt. Das Bilderbuch ist die erste Begegnung unserer Kinder mit Kunst, Literatur und Theater. Es ist das erste lebendige Erzählmuseum. Eltern werden Schauspieler, Seiten werden Phantasieräume, und der Eintritt ist frei für ein ganzes Leben."

Die Sparkassen Kulturstiftung Rheinland fördere herausragende, wegweisende und nachhaltige Vorhaben, die für besondere Vielfalt und hohe Qualität aller Sparten der Kultur im Rheinland stehen, verdeutlichte Michael Breuer, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes und Kuratoriums-Vorsitzender der Stiftung. Der neue Preisträger hebt sich als Einzelperson hervor. Seit 1997 wurden stets Vereine und Gruppen bedacht, zuletzt SingPause Düsseldorf (2017), Kulturwerkstatt 32, Gummersbach (2018) und satznachvorn e.V., Aachen (2020).

Martin Baltscheit, Jahrgang 1965, studierte Kommunikationsdesign an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen. Von 1986 bis 1992 war er Mitglied des Theaters Junges Ensemble Düsseldorf, beim WDR Moderator der Kindersendung „Bärenbude". Nach seinen Meriten als Autor und Illustrator gab er 2017 sein Spielfilm-Regiedebüt und schrieb auch das Drehbuch dazu. Prompt heimste er für „Nur ein Tag" den Preis der deutschen Filmkritik in der Kategorie „Bester Kinderfilm" ein.