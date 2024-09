Stad:Kollektiv des Schauspielhauses bringt „Romeo und Julia“ Romeo und Julia – schmerzlich und ermutigend

Düsseldorf · In der Inszenierung des Klassikers „Romeo und Julia“ wirken auch jüdische und palästinensische Schauspieler mit. Am 13. September feiert das Stück in der Regie von Bassam Ghazi am Schauspielhaus Premiere.

12.09.2024 , 16:00 Uhr

Proben zur Düsseldorfer Inszenierung von „Romeo und Julia“ frei nach William Shakespeare in der Regie von Bassam Ghazi. Foto: Thomas Rabsch

Von Regina Goldlücke