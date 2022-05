Jörg Knör in Düsseldorf : Der Meister der Parodie

„Ich bin eine aussterbende Gattung“, sagt Jörg Knör. Foto: Det Kempke

Düsseldorf Jörg Knör ist am 7. und 8. Mai im „Theater an der Kö“ zu erleben. In seiner Show „Comeback des Lebens“ will er Gerhard Schröder vorführen und über gefallene Helden wie Boris Becker reden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Seit vielen Jahren ist Jörg Knör Stammgast im „Theater an der Kö“. Am kommenden Wochenende macht der Parodist und Entertainer mit seinem neuen Programm „Comeback des Lebens“ an zwei Abenden Station in Düsseldorf.

„Es gibt viel zu lachen, aber nicht nur“, kündigt er an. „Neben den lustigen Nummern bringe ich eine Melange von Dingen mit, an die ich glaube.“ Da fallen Begriffe wie wertschätzen, verzaubern, erstaunen, emotional berühren. „Das Grundgefühl, das ich mir wünsche, hat mit Solidarität und Gemeinschaft zu tun“, sagt Jörg Knör. „Corona war schlimm, auch wir Künstler mussten viel erdulden. Doch die Veränderungen durch die Pandemie haben auch ihr Gutes. Im besten Fall führen sie uns zu einer neuen Nähe und Empathie.“

Diese Stimmung wollte er auffangen und reflektieren. Seit Juli 2021 ist Jörg Knör mit „Comeback des Lebens“ unterwegs. Einiges im Programm hat er wieder verworfen, Neues hinzugefügt. Jetzt ist er vollauf zufrieden. „Die Düsseldorfer können sich an einer hochglanzpolierten Show ergötzen“, verspricht er. „Mir macht sie Spaß, und nur dann gelingt es mir, mein Publikum zu begeistern.“

Knörs Markenzeichen sind seine genialen Parodien. Sie kommen auch diesmal nicht zu kurz. Musikalisch mit Sammy Davis jr., Udo Lindenberg, Charles Aznavour, wortreich mit Karl Lagerfeld und dem rheinischen Singsang von Karl Lauterbach. Natürlich ist auch der gefallene Held Boris Becker dabei. Für ihn will der Komödiant sich schnell noch etwas einfallen lassen: „Das schaffe ich notfalls im Zug von Hamburg nach Düsseldorf. Er sitzt dann ja schon über eine Woche im Knast.“ Und dann ist da noch Gerhard Schröder: „Ich kann es mir nicht verkneifen, ihn mit seiner Arroganz richtig schön vorzuführen.“

Das Erleben beliebter oder geschmähter Legenden, erzählt er, werde stets frenetisch beklatscht. Der Entertainer und begnadete Zeichner ist spürbar glücklich, wieder in gut besetzten Häusern auftreten zu können. Selbst in Corona-Zeiten suchte er gegen alle Widerstände den Kontakt zu seinem Publikum. „Auch wenn nur ganz wenige Leute kommen konnten und meine Gage bloß für den Techniker reichte, zog ich das durch“, berichtet er. „Einfach um zu zeigen, dass es mich und das Theater noch gibt.“ Wenn er internationale Promis auf der Bühne nahbar mache, erfülle dies einen Zweck, an den er glaube, verdeutlicht Jörg Knör: „Ich bin eine aussterbende Gattung und betrachte es als meine Pflicht, meine Art von Unterhaltung aufrecht zu erhalten.“