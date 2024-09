Neues Stück im Theater an der Kö Fit wie ein Turnschuh

Düsseldorf: Minutenlang einen Hula-Hoop-Reifen kreisend, schwärmt Rentner Günther davon, wie gut es ihm geht. Täglich joggt er in seine Wohnung in den fünften Stock, trinkt weder Kaffee („zu viele Bitterstoffe“) noch Alkohol, dafür Früchtetee in allen Variationen. Er ernährt sich gesund („viele Zitronen, wegen Vitamin C“), hat den Kühlschrank voller Powerdrinks und Smoothies. Kurz, er ist im wahrsten Sinne so fit wie ein Turnschuh.

Derart gut aufgestellt turnt sich Jochen Busse am Dienstagabend im Theater an der Kö so überzeugend durch das Stück „Die weißen Turnschuhe“, dass es vom Publikum für die sportlichen Einlagen begeisterten Applaus gibt.