Programm zur Fußball-EM Jazzensemble spielt populäre Stadionhymnen

Denn Jazz und Fußball sind einander gar nicht mal so fremd. „Beide haben zunächst ein fest umrissenes Regelwerk mit geordnetem Ablauf, beide leben sodann von der permanenten Neueinschätzung der Spielsituation und spontaner Improvisation“, heißt es in der Ankündigung der Jazz-Schmiede, die am 31. Mai zum Konzertschauplatz wird. „In dem Augenblick, wenn gespielt wird, ist alles offen. Man muss ja immer improvisieren, sich der Situation anpassen. Der Fußspieler muss blitzartig reagieren. In der Jazzmusik ist es ähnlich“, sagt Peter Weiss, künstlerischer Leiter und Vorsitzender der Jazz-Schmiede. „Was live passiert, das ist das Entscheidende, da haben wir ja schon die Verbindung zwischen Fußball und Jazz.“ Auch ließen sich die Funktionen der einzelnen Teammitglieder durchaus mit einem Augenzwinkern nebeneinanderstellen, so Weiss. Die Stürmer beim Fußball seien die Bläser beim Jazz. Für das Mittelfeld sei die Harmoniker zuständig. Die Rhythmusgruppe stelle die Abwehr.