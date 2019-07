Hofgarten-Konzerte :  Jazz und Weltmusik im Hofgarten

Düsseldorf Die Open-Air-Serie beginnt am Samstag mit dem World Percussion Orchestra.

Von wegen Sommerloch und Saure-Gurken-Zeit: Allerbestes und knackig-frisches Gemüse aus aller Herren Ländern serviert der Verein „Jazz in Düsseldorf“ vom kommenden Samstag an für vier Wochen jeweils um 15 Uhr im Musikpavillon zwischen Schauspielhaus und Schloss Jägerhof.

„Der Name ist Programm“, so der Veranstalter: „Die Bandauswahl lebt erneut von der spannenden Abwechslung zwischen zeitgenössischem Jazz und musikalischen Ausflügen in spannende Musikkulturen.“

Eröffnet wird die Reihe am Samstag, 27. Juli, mit dem World Percussion Orchestra, in dem Musiker aus mehreren Kontinenten mitspielen. Am Samstag, 3. August, spielt zunnächst das Frankfurt Jazz Trio um den Pianisten Martin Sasse mit dem Tenorsaxofonisten Tony Lakatos. Anschließend spielt das Kozma Orkestar: „Es steht für ehrlichen Brassbeat, in dem sich westliche und östliche, urbane und Folk-Einflüsse zu einer musikalischen Herumtreiberei der besten Sorte verbinden.“