Jazz Rally 2019 in Düsseldorf : 250.000 Menschen feiern begeistert die Jazz-Musik

Jazz Rally 2019 in Düsseldorf

Aloe Blacc im Konzertzelt am Burgplatz. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

428 Musiker aus 28 Nationen zelebrieren vor gut 250.000 Zuschauern gemeinsam das größte deutsche Festival dieser Art. Die Mischung aus internationalen, nationalen und lokalen Bands kam erneut gut an. Die 68 Konzerte auf 29 Bühnen waren alle gut besucht.

Die Jazz Rally in Düsseldorf ist großzügig wie ein Outdoor-Festival, stimmungsvoll wie ein Hallen-Konzert, intim wie eine New Orleans Jazz-Bar, lässig wie die NRW-Landeshauptstadt.

Dieser einmalige Flair überzeugte auch Adnan Eken (Head of Maketing Schauinsland-Reisen GmbH), denn er verkündete die vorzeitige Verlängerung des Sponsoringvertrages der Schauinsland Jazz Rally bis 2022. „Am Anfang habe ich gesagt: Ich mag keine Jazz Musik. Mittlerweile aber höre ich sie gerne. Ich genieße das Ganze auch persönlich“, erklärte Eken.

Kein Wunder, war bei der Jazz Rally 2019 trotz einiger Wetterkapriolen wieder alles glatt gelaufen. „Wir hatten wegen des Wetters zwar am Freitag eine Zuschauerdelle, aber die haben wir gestern mit einem Rekordbesuch wieder wett gemacht“, erläutert der Stellvertretende Sprecher Destination Düsseldorf (DD) Boris Neisser. Die DD organisiert seit 27 Jahren die Jazz Rally. „Besonders gut haben unsere internationalen Kooperationen mit der Schweiz, Malta und Polen funktioniert. Alle drei haben bereits zugesagt, das nächste Mal wieder dabei zu sein“, so Neisser.

So entschloss sich zum Beispiel Ex-Prince-Bassistin Nik West samt Band spontan dazu, ihren Aufenthalt um vier Tage zu verlängern, um die Stadt kennenzulernen.

Um den Sparda Bank Jazz Award hatten sich 60 Bands beworben. Die fünfköpfige Jury hat drei Bands prämiert, die auf der Jazz Rally-Bühne vor dem Düsseldorfer Rathaus spielten: den dritten platz belegte die Olga Dudkova Band (1500 Euro), Zweiter wurde Die Therapie (1500 Euro). Gewinner war Paul Sennewal ds BOP (3000 Euro + Auftrittsmöglichkeit im Scala Club Leverkusen/Sparda Jazz Channel). „Wir haben die Möglichkeit aus der Vielfalt der Bewerber, das Besondere herauszufischen. Es macht richtig Freude zu schauen, was es alles gibt“, meinte Ursula Wißborn (Jurymitglied). Auch Kultmusiker Klaus Doldinger saß in diesem Jahr in der Jury.