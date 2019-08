Konzertbesprechung : Glücklicher Nachmittag mit Jazz im Hofgarten

Weltmusik unterliegt zum Glück keinerlei Importbeschränkungen und so erlebten die Zuhörer, die es einmal mehr zur Reihe Jazz im Hofgarten gezogen hatte, mit dem Kioomars Musayyebi Quartett ein außergewöhnliches Konzert.

Danach heißt es „Haus is in da house“: Als zweite Formation des Konzertnachmittags beglückt das Quartett Haus nicht nur Lokalpatrioten der Düsseldorfer Jazzszene. Vibraphonist Mathias Haus, einst Student der Berklee School of Music und 1987 Preisträger des Gary-Burton-Awards, versammelt mit Hendrik Soll (Piano), André Nendza (Bass) sowie Mirek Pyschny (Schlagzeug) vertraute, zugleich aber innovativ spielfreudige Köpfe der hiesigen Szene. Haus erinnert an seine Anfänge bei Jazz im Hofgarten, als er mit ein paar Studienkollegen sowie Hugo Read am Saxofon aufgetreten ist. Mit Titeln seiner Doppel-CD „Tales along the Path of Life“ präsentiert der 55-Jährige Musiker einen lebendigen Überblick über sein kompositorisches Schaffen. Bei „Heart of the Sun“ demonstriert Haus nicht nur seine Virtuosität am Vibraphon, mit heftigem Gong zeigt er zudem neue Wege für jazzige Komposition. Bei „Tang-O-Rama“ sowie „44“ haben alle Mitspieler Gelegenheit, ihr individuelles Können innerhalb der Gruppe unter Beweis zu stellen, dafür gibt es Szenenapplaus. Mit „Das Glück der N8“ verabschiedet sich Haus unter dem Jubel des Publikums, das schon Glück am Nachmittag hatte.