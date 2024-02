Wunschkonzert im Zakk Jan Plewka veranstaltet eine musikalische Tombola

Am 3. April kommen Plewka & Schmedtje nach Düsseldorf ins Zakk. Zwei Stimmen, eine Gitarre. Das Programm ist an jedem Abend unterschiedlich, denn das Publikum bestimmt, was gespielt wird. „Eines Tages waren wir dann einfach zu faul, eine Setliste zu schreiben“, erzählt Schmedtje. „ Da haben auf Zettel alle Lieder geschrieben, die wir spielen können. Diese Zettelchen landeten dann in einen Beutel. So entscheidet das Publikum unser und deren Schicksal des Abends. Es ist eine musikalische Tombola.“ Er muss lachen. „Manchmal schmeißen uns Zuschauer auch Zettel rein.“ Roland Kaisers „Santa Maria“ und „Der Hummelflug“ von Nikolai Rimski-Korsakow waren auch schon dabei. In ihrem Repertoire sind rund 320 Lieder.