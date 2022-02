Klavierabend in der Tonhalle : Chopin zwischen Poesie und Revolution

Klavierabend in der Tonhalle

Düsseldorf Der kanadische Pianist Jan Lisiecki gibt in der Tonhalle einen reinen Chopin-Abend. Er spielt sieben Nocturnes sowie die gefürchteten Etüden op. 10.

Dieser Tage kamen sie in zweifacher Ausfertigung auf den CD-Markt, was doppelt bemerkenswert war, denn normalerweise hört man sie nie im Verbund, sondern in Einzelversionen, als zarte Miniatur vor schwereren Brocken eines Klavierabends – oder als spätabendliche, verträumte Zugabe.