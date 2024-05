Diskussion im Schauspielhaus Wie Frieden zwischen Israel und der Hamas möglich ist

info

Daniel Cohn-Bendit (79), gebürtiger Franzose, wurde im Mai 1968 als Sprecher der Studenten in Paris bekannt. Er entstammt einer jüdischen Familie. 1933 floh das Ehepaar vor den Nationalsozialisten aus Deutschland nach Paris. 1958 zog der Junge mit seiner Mutter nach Frankfurt, wohin bereits sein Vater übergesiedelt war. Dort hörte er Vorlesungen von Adorno und Habermas, wurde in der Sponti-Bewegung aktiv und gründete das linksalternative Stadtmagazin „Pflasterstrand". Bei der Europawahl 1994 zog er ins Europäische Parlament ein.

Meron Mendel, 1976 geboren in Ramat Gan im Bezirk Tel Aviv, ist ein israelisch-deutscher Pädagoge, Publizist und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und Kassel. Er studierte an der Universität Haifa und an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In Frankfurt wurde er mit einer erziehungswissenschaftlichen Arbeit promoviert. Mendel ist mit der Politologin Saba-Nur Cheema verheiratet, Tochter muslimischer pakistanischer Eltern. Sie publizieren gemeinsam.