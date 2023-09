Viel Zuspruch für den Kunst-Reigen Intendanten ziehen positive Bilanz für Düsseldorf Festival

Festivalleiterin Christiane Oxenfort: „Wir sind einfach nur glücklich, dass das Düsseldorf Festival wieder so erfolgreich ist wie vor Corona und wir unserem Publikum diese großartigen Produktionen aus aller Welt zeigen konnten. Und wir freuen uns mit unseren Künstlerinnen und Künstlern, dass ihre Programme und Produktionen so gut angekommen sind und so wertgeschätzt wurden.“