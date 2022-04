Podiumsdebatte über die Theaterlandschaft : Inklusives Theater gehört die Zukunft

Düsseldorf Im Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen sprachen Museumsleiter Sascha Förster und Regisseur Klaus Weise über das Theater unseres Bundeslands.

Dann hing gleich auf den ersten Seiten der Sohn des Metzgermeisters Weise hilflos in der Wurstkammer. Ein grausamer Scherz des Vaters, ein Alptraum, eine lebenslang prägende Angsterfahrung. Aber ein Erlebnis, das stark machte für die Fährnisse eines aufregenden Theaterlebens. Im Behrensbau kamen zwei Leute zusammen, die kaum unterschiedlicher sein konnten. Gerade erst hat der 1986 geborene Sascha Förster seine Stelle im Hofgärtnerhaus angetreten. Gerade erst seine Dissertation mit dem Thema „Zeitgeist und die Szenen der Imagination“ zum erfolgreichen Ende gebracht. Und jetzt den Blick nach vorn gerichtet, „voller Tatendrang in die nächsten 30 Jahre“. Um eine Institution wieder relevant zu machen, die lange auf der roten Liste stand.

Auf der anderen Seite der 1951 geborene Vollblutmacher. Klaus Weise hat das Theatergeschehen in NRW an die verrücktesten und passendsten Orte gebracht. Natürlich hat er auch an „ordentlichen“ Bühnen inszeniert: in Düsseldorf, Köln, Oberhausen und Bonn. Wer aber 1992 auf der Zeche „Zollverein“ war und dort Klaus Weises bild- und tongewaltiges Spektakel „Orte der Sehnsucht“ (Georg Forster) miterlebt hat, wird dieses Erlebnis nie vergessen. Klassische Sprache ist für Weise ein Schatz, an den man keinesfalls rühren darf.