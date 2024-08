Neue Ausstelllung in der Architektenkammer NRW Alternative Häuser im Medienhafen

Die Architektenkammer NRW, also die Interessenvertretung ihrer eingetragenen Architekten und Stadtplaner, logiert seit 2002 in einem sechsstöckigen Bürogebäude, dessen großzügige doppelstöckige Eingangshalle als Visitenkarte des Berufsstandes gilt. Das Foyer wird nicht nur für Empfänge genutzt, sondern dient in unregelmäßigen Abständen auch für Kunstausstellungen. Diesmal gastiert Ingrid Roscheck (66), einstige Meisterschülerin von Alfonso Hüppi. „Um die Häuser“ nennt sie ihren Beitrag, der sich nicht um Bauvorschriften kümmert und auch zum realen Bauen keine Vorschläge macht.