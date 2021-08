Tonhallen-Konzert mit LED-Lichtregie : Beethoven und der „Krieg im Kopf“

Düsseldorf Im ersten „Sternzeichen“-Konzert bietet die Tonhalle eine multimediale und auch getanzte Version von Beethovens unvollständig überliefertem „Prometheus“.

„Die Geschöpfe des Prometheus“ heißt eine Ballettmusik Ludwig van Beethovens. Von einer konkreten Ballett-Handlung und –Choreographie sind nur Fragmente überliefert, so dass bei der Inszenierung viel Fantasie gefragt ist. Beim ersten Sternzeichen-Konzert in der Tonhalle steht dieser Prometheus nun auf dem Programm, nicht nur musikalisch, sondern auch szenisch mit Tänzern des Rhein-Balletts und einer mit elektronischen Sounds verbundenen LED-Licht-Regie. Das Konzept entsteht in Zusammenarbeit mit den in Düsseldorf ansässigen Show-Künstlern Clemens und Nick Prokop.

„Prometheus.dis.order“ lautet der Titel der Inszenierung, die mit der Choreografin Virginia Segarra Vidal entwickelt wurde. Auf dem Podium erscheint nicht die ganze Compagnie des Balletts am Rhein, sondern ein Trio aus einer Tänzerin (Marjolaine Laurendeau) und zwei Tänzern (Philip Handschin und Michael Foster). Alexandre Bloch leitet die Düsseldorfer Symphoniker. Doch die Prokop-Brüder funken mit elektronischen Klängen dazwischen. „Das wird nicht nur Freunde in der Tonhalle finden“, vermutet Nick Prokop. Doch der Klang-Dualismus gehöre zur Grundidee. Denn im Zentrum des Regiekonzepts stehe ein „Krieg im Kopf“.

Konzert Die Uraufführung von „Prometheus.dis.order“ findet im Rahmen des „Sternzeichens“ am Freitag, 3. September, 20 Uhr, in der Tonhalle statt. Weitere Termine: Sonntag, 5. September, 11 Uhr, und Montag, 6. September, 20 Uhr. Auf dem Programm steht auch das Orchesterstück „The Unanswered Question“ von Charles Ives.

Die Künstler interpretieren den mythologischen Prometheus als Figur mit einer bipolaren Störung. Zu den Symptomen dieser psychischen Erkrankung kann die Erschaffung von Menschen im Kopf gehören, die von den Betroffenen für real gehalten werden. Hier schließt sich auch der Kreis zu den Geschöpfen, die Prometheus kreiert; für diese Anmaßung wird er von den griechischen Göttern bestraft. In der Version „Prometheus.dis.order“ kämpfen Mani und Depri – also eine himmelhoch jauchzende und eine zu Tode betrübte Figur – gegeneinander.

„Gemeinsam sind sie das Dreamteam für jeden Weltuntergang“, heißt es in einer Erzählung, mit der Clemens Prokop die Inszenierung kombiniert. Eingesprochen hat den Text der Schauspieler Stefan Wilkening, Düsseldorfern unter anderem bekannt aus der Rheinoper, wo er die Rolle des Bassa Selim in Mozarts „Entführung aus dem Serail“ übernommen hat.

Mit animierten Lichtbildern und anderen Show-Effekten zu klassischer Musik haben die Prokops schon viele Jahre Erfahrung. Toningenieur Nick Prokop, Absolvent des Medien-Studiengangs an der Robert-Schumann-Hochschule und ursprünglich aus dem bayerischen Rosenheim stammend, hat sich bereits 2007 in Düsseldorf mit seinem Bruder Clemens selbstständig gemacht. Nach einer Zeit der Untermiete in einem Studio in Bahnhofsnähe haben die Künstler nun ihre Kreativschmiede „TYE Shows“ an der Ronsdorfer Straße.