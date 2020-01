Ausflug in die Operette : Jonas Kaufmann müht sich durchs Konzert

Ausflug in die Operette

Jonas Kaufmann und Johanni van Oostrum in der Tonhalle. Foto: Susanne Diesner

Düsseldorf Leichte Muse, schwer gestemmt: Der weltberühmte Tenor musste in der Tonhalle zum Mikrofon greifen.

Von den letzten Stationen dieser Tour las man eher Verhaltenes, aus Hamburg verlautete, er sei stark erkältet, das Nürnberger Konzert sagte er ab. In Düsseldorf scheint nun alles nach Plan zu verlaufen, jedenfalls gibt es keine Ansage, bevor Jochen Rieder mit der Prague Philharmonia forsch die Ouvertüre zur „Nacht in Venedig“ anstimmt.

Dann geht es endlich los. Kaufmann intoniert „Sei mir gegrüßt, du holdes Venezia“ mit dunklem Bariton-Gewicht, arbeitet sich langsam hoch, die Mitte tönt etwas belegt, oben bricht sich dann solides heldisches Metall Bahn. Das klingt eher romantisch raunend nach einem unbekannten Jugendwerk Wagners und entwickelt keinerlei Strauß-Eleganz, geschweige denn Wiener Schmäh‘. Was aber ja auch ein Konzept sein könnte.

Irritierender ist, dass das Mikro bereits arbeitet und es bei den ersten zwei Arien und dem Duett aus der „Fledermaus“ mit der Sopranistin Johanni van Oostrum zu seltsamen Überlagerungen von akustisch authentischen und verstärkten Klängen kommt. Auch merkt man im Duett, dass Oostrums wendiger Sopran-Strahl Kaufmann mühelos übertönt. Was man Oostrum nicht als unkollegial anrechnen darf, sie singt ohne jeden bösen Ehrgeiz, aber ihre Stimme trägt einfach viel besser. Was ist da los?

Kaufmann fühlt sich sichtbar unwohl. Die Arme kleben oft steif am Körper, in Pausen räuspert er sich, kontrolliert die Nase, wendet sich ab. Schon im ersten Teil jongliert er mit dem Mikro, geht nah heran, wenn er die Stimme in für ihn unangenehmen Lagen zurückfährt, geht weiter weg, wenn er Kraft investiert und einzelne Phrasen ganz aussingt.