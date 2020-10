Programm am Wochenende : Komödie erwacht aus Corona-Schlaf

Komödien-Chefin Katrin Schindler blickt optimistisch in die Zukunft. Foto: Tanja Dawidow

Düsseldorf Auf der Bühne des Theaters geht es nach der Corona-Pause wieder los: Mit einem kostenlosen, vielfältigen Programm will sich das Theater bei den Zuschauern für deren Treue bedanken.

Mit einem dreitägigen Eröffnungsprogramm meldet sich die Komödie am ersten Oktober-Wochenende aus der Zwangspause zurück. Der Eintritt ist frei. „Ein Geschenk des Theaters an unsere treuen Zuschauer“, sagt Katrin Schindler. „Wir waren so lange nicht da und haben gemerkt, was uns gefehlt hat. Jetzt wird alles neu zum Leben erweckt. Wie schön, wieder bei dem zu sein, was man liebt.“

Nach dem Auftakt am Donnerstag gibt es am Freitag, 2. Oktober, von 19 bis 21 Uhr, und Samstag, 3. Oktober, von 16 bis 20 Uhr, diverse Darbietungen von jeweils 20 Minuten. Peter Millowitsch liest Ringelnatz, Andrea Spatzek singt Wiener Lieder, es werden Liebesgeschichten vorgetragen und eine Kurzversion von „Tratsch im Treppenhaus“ gespielt. Das Programm – darunter auch eine Probe des Einakters „Der Bär // Der Heiratsantrag“ – zieht sich durchs ganze Haus, moderiert von den Schauspielern Inka Luza und Christof Düro („Sofahelden“). Feste Uhrzeiten sind nicht angesetzt. „Wann immer jemand kommt, wird er etwas erleben können“, verspricht Katrin Schindler.Danach gibt es noch einmal „Opa wird verkauft“ (4. bis 8. Oktober). Als erste Premiere folgt am 14. Oktober „Schlüssel für Zwei“.

Die Theaterleiterin geht mit einem guten Gefühl in die Saison. Man habe eifrig an Hygiene-Konzepten gearbeitet, „damit weder Zuschauer noch Künstler noch Mitarbeiter gefährdet sind“. Dennoch ist das emotionale Wechselbad der vergangenen Monate nicht beendet. „Es bleibt ein Drahtseilakt. Niemand weiß, was kommt. Und wir können es nicht beeinflussen.“

Katrin Schindler ist eine Kämpferin. Gleich nach dem Lockdown habe sie nach vorne geschaut. „Über wöchentliche Video-Konferenzen mit dem Team und den Schauspielern hielten wir Kontakt“, erzählt sie. „Baustein um Baustein kam zusammen, bis der Spielplan stand. Wir taten so, als würde es bald wieder losgehen. Das erleichterte die Durststrecke.“

Mit harten Zeiten kennt sie sich aus, nicht erst seit Corona. Noch ist nicht entschieden, wo die Komödie ab 2021 untergebracht wird. Im Juni läuft der Mietvertrag an der Steinstraße aus. Das Haus soll umgebaut und anderweitig genutzt werden. Obwohl die Chancen gering sind, hat Katrin Schindler die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ihre Bühne ins Hofgärtnerhaus verlegen zu dürfen, sobald das Theatermuseum ausgezogen ist. „Dazu muss die Stadt sich äußern“, sagt sie. „Der Denkmalschutz betrifft nur die Fassade, bestimmt gäbe es Möglichkeiten, die Innenräume herzurichten.“