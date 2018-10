Im Central: Symposium zur Geschlechtergerechtigkeit

DüsseldorfInterview mit Frauke Meyer Im Central geht es am 2. und 3. November um Geschlechtergerechtigkeit

Meyer Vor 13 Jahren haben wir in Düsseldorf ein erstes Hearing zum Thema gemacht, damals war Anna Badora Intendantin. Heute müssen wir feststellen, dass sich nichts von dem, was wir damals als verbesserungswürdig formuliert haben, geändert hat. Es gibt nach wie vor kaum Frauen in Leitungsfunktion, Schauspielerinnen werden — ebenso wie das künstlerische Personal insgesamt —, an fast allen deutschen Häusern schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen.