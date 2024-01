Vortragreihe im Düsseldorfer Schauspielhaus Igor Levit und Elke Heidenreich bei den Düsseldorfer Reden

Und Elke Heidenreich wird über das sprechen, was früher oder später alle beschäftigt und worüber die Kölner Autorin gerade ein Buch schreibt – das Alter. Eine ihrer Thesen: Alle wollen zwar alt werden, doch niemand will alt sein. Zu ihrem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr sprach Elke Heidenreich unter anderem über das besondere Altwerden in ihrer Familie: „Die Frauen in unserer Familie altern nicht. Wir kriegen keine grauen Haare, wir kriegen keine Falten. Wir fallen eines Tages um.“ Vor allem sollte man ihrer Meinung nach mit Gelassenheit das Alter angehen. „Man sollte einfach atmen und dankbar sein.“ Zu hören und zu erleben ist Elke Heidenreich im Schauspielhaus mit ihren klugen und persönlichen Betrachtungen zum Alter am 26. Mai.